Soupe Émois, c’est un bar à soupe, situé chaussée de Tubize à Braine-le-Château, lancé le 10 février 2020 par deux amies, Noémie Depoorter, une ancienne infirmière en santé mentale et en psychiatrie, et Alicia Boulemberg. Le bar à soupe est baptisé "émois" pour rappeler la sensation d’enfance et de réconfort apporté par ce plat.

"On est super contentes d’avoir pu rouvrir", explique Noémie Depoorter. Fermé depuis de long mois à cause de la crise sanitaire, elles ont enfin rouvert ce 9 juin, en intérieur et en terrasse. "On n’a pas ouvert le 8 mai parce qu’on se voyait mal être dépendantes du temps, en plus on avait pas vraiment de terrasse et il pleuvait", explique Noémie.

Pour l’instant, la plupart des réservations sont pour l’extérieur pour une capacité de 24 places, ainsi que 20 places disponibles à l’intérieur. "La carte change selon les saisons et nous nous approvisionnons exclusivement chez des producteurs locaux comme à la Ferme du Vallon à Nivelles", explique Noémie.

Stéphane est venu avec deux amis dîner ce vendredi midi. "J e suis super content d’avoir enfin pu revenir, ça fait longtemps que j’attendais ce moment. Tout est délicieux", explique le Nivellois.

Soupe Émois est ouvert de 11 h à 14 h 30 la semaine et est fermé le week-end.