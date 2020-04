On le sait, les commerces, les entreprises et le secteur Horeca, notamment, vivent des heures difficiles durant cette crise du coronavirus. Engagée dans la défense des indépendants et des entreprises, l’Union des classes moyennes (UCM) a contacté l’ensemble des communes de Wallonie et de Bruxelles pour leur demander une réduction de la fiscalité et leur suggérer des initiatives en faveur de "leurs" entrepreneurs.

"Dans les mesures prises et à prendre pour soutenir les indépendants et les PME en ces jours difficiles et faciliter la reprise, il a peu été question des communes, déplore le directeur de l’UCM Brabant wallon Alain Dujeu. Elles ont pourtant un rôle majeur à jouer et certaines l’ont déjà compris. D’autres par contre tardent à se mobiliser."

(...)