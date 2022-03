Il y a treize ans, Tubize, Rebecq, Ittre et Braine-le-Château s’associaient autour d’un séduisant projet au doux nom de Sportissimo. Celui-ci visait la création d’une piscine à la place du vélodrome, abandonné, de Rebecq. Mais tout ne s’est pas vraiment déroulé comme prévu. La faute à un glissement de terrain qui a tout remis en question.

Il s’ensuivit de nombreuses années de procédures judiciaires avec, ce jeudi, un dénouement, puisque le conseil d’administration devait valider l’accord qui a été trouvé entre les différentes parties impliquées dans ce dossier. Mais concrètement, qu’en est-il de cet accord ? "L’expert judiciaire a expliqué que le problème du chantier était imputable à 100 % à l’auteur de projet et à l’entrepreneur avec un certain pourcentage pour chacun" , explique Dimitri Legasse, l’administrateur de la pluricommunale Sportissimo.

Cela signifie donc que les quatre communes vont recevoir les 10 millions d’euros demandés en dédommagement ? Pas vraiment, non ! "Nous allons recevoir 1,2 million qui permettront de payer tous les contrats qui ont été cassés dans ce dossier et qui doivent être honorés ainsi que les indemnités bancaires."

Un peu plus d’un dixième de la somme demandée alors que l’auteur de projet et l’entrepreneur ont été jugés responsables ? Cela s’explique par le fait que comme dans la vente d’une maison par exemple, le prix a été gonflé. Néanmoins, cet argent permettra aux quatre communes de l’ouest du Brabant wallon de ne plus dépenser le moindre centime dans ce dossier qui aura tout de même coûté quelques millions d’euros à la collectivité. "Pendant 13 ans, une cotisation annuelle d’1 euro par habitant a été payée, soit près de 650 000 euros, continue Dimitri Legasse. Il faut ajouter un million pour le paiement de l’emprunt ainsi que la participation provinciale à hauteur de 1,8 million qui a été utilisée pour payer les ouvriers et les corps de métiers. Tout cet argent, on ne le récupérera pas."

C’est donc avec un sentiment mitigé que Dimitri Legasse prend acte du point final de ce dossier. Satisfait que ces procédures soient enfin derrière lui, mais déçu car ce projet, il l’a défendu bec et ongles pendant des années. Reste une question : quid du Vélodrome ? "Aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé et je ne pense pas qu’une piscine soit indispensable à Rebecq avec le développement d’autres sites à proximité comme à Braine-l’Alleud, Nivelles ou encore Enghien. L’idée est bien de garder ce terrain de trois hectares dans le giron public et le futur acquéreur en fera ce qu’il voudra, en respectant le site bien évidemment." Peut-être une piscine… ou pas !