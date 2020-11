Louison Renault (PluS) est intervenu lors du dernier conseil de police à propos du stationnement à Baulers, et plus précisément dans la rue Lossignol. Récemment, les riverains ont reçu dans leur boîte aux lettres un avis de l’agent de quartier qui, pour faire bref, sifflait la fin de la récréation. Rappelant que se garer sur les accotements était interdit, des procès-verbaux seront dressés à partir de début décembre, et ils pourraient faire mal au portefeuille : on parle de montants de 116 euros…

Pour le conseiller socialiste, le courrier semble perdre de vue que dans cette longue rue reliant le centre de Baulers à la chaussée de Bruxelles, il n’y a pratiquement pas de trottoirs. Les piétons doivent déjà marcher sur la route. Et les automobilistes, eux, se stationnent sur les talus sans avoir le sentiment de gêner les piétons, vu cette absence de trottoirs.

Le chef de zone, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman, a indiqué dans sa réponse que la discussion durait depuis des années à Baulers, avec beaucoup de tolérance et de pédagogie de la part de l’agent de quartier. Ce dernier est là pour trouver le meilleur équilibre mais les piétons devant marcher sur la voirie pour circuler en contournant les véhicules stationnés sur les accotements, il faut passer à un moment à une autre phase.

"On prévient avant d’agir pour qu’il n’y ait que les inconditionnels qui subissent la répression", a précisé le commissaire divisionnaire.