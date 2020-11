C'est une terrible nouvelle qu'a annoncée la commune de Court-Saint-Étienne, via sa page Facebook, ce dimanche soir. Stéphane Ravet (54 ans), premier échevin, est décédé ce dimanche des suites d'une forme aiguë de coronavirus. "", a salué le bourgmestre Michael Goblet, via la page Facebook de la commune. Stéphane Ravet était en charge des Travaux, de la Mobilité, de l’Energie, du Logement et du Patrimoine.

Voilà environ trois semaines que le Stéphanois luttait contre le coronavirus. Après un séjour à l’hôpital, il a pu rentrer à son domicile quelques jours. Son état de santé s’est malheureusement dégradé il y a deux semaines et il a dû être transféré aux soins intensifs de la clinique Saint-Pierre à Ottignies. Mais les soins intensifs ne lui permettant pas de le soulager, Stéphane Ravet a été transféré en extrême urgence à Erasme, à Bruxelles, où il a été placé dans un coma artificiel et sous oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO).

Les dernières nouvelles, données par le bourgmestre lors de la dernière séance du conseil communal, étaient pourtant encourageantes : celui-ci avait en effet indiqué que l'échevin réagissait bien au traitement. La maladie l'a pourtant emporté ce dimanche.

La rédaction de La Dernière Heure Brabant wallon transmet ses plus sincères condoléances au proches et à la famille de Stéphane Ravet et tout le courage nécessaire dans ces moments douloureux.