Il y avait comme un air de fête ce samedi après-midi sur la Grand-Place de Jodoigne. Dans le cadre de l'action nationale "Still standing for culture" organisée dans 100 villes , les artistes de la compagnie des Baladins du Miroir ont investi les lieux dès 14 heures et ont fait résonner les airs d'Edith Piaf dans la cité de la Gadale. Un moment d'évasion auquel ont assisté des dizaines de personnes venues marquer leur soutien avec le secteur culturel qui vit des heures difficiles. Les participants pouvaient d'ailleurs laisser un message sur une fresque participative.

Pour la compagnie de théâtre itinérant de Jodoigne, cela fera pratiquement un an qu'elle n'a plus proposé de spectacle d'envergure. Elle demande aujourd'hui une annonce claire des autorités quant à une reprise du secteur. " On attend des perspectives claires parce qu'on ne peut plus reporter éternellement nos spectacles , insiste Gaspar Leclère, le directeur des Baladins du Miroir. Il est temps que nos dirigeants et experts se posent les bonnes questions. Ce qui s'est passé la semaine dernière avec ce concert dans une église à Crupet, ça montre toute l'absurdité de la situation. Les gens ne sont plus en train de mourir du coronavirus mais de perte de liens sociaux et de culture."