C’est tout le village de Marbais et même toute une commune qui est sous le choc ce lundi, après avoir appris le décès de Jean-Marc Florkin. Né en décembre 1965, élu sur la liste Ensemble pour Villers (EPV) en 2018, le conseiller socialiste villersois était surtout connu pour gérer depuis de très nombreuses années Le 1830, au centre de Marbais.

L’établissement et sa grande salle était le cœur convivial du village, où se retrouvaient les habitants pour boire un verre mais aussi lors des mariages, des communions, des funérailles… L’annonce il y a quelques jours de la fermeture du restaurant avait provoqué beaucoup d’émotion, et ceux qui savaient que cette annonce était justifiée par les importants problèmes de santé de Jean-Marc Florkin étaient encore plus peinés.