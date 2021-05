L’art sera mis à l’honneur sous différentes formes cet été à Lasne. Et quatre spectacles sont aussi programmés, pour tous les âges et tous les goûts.

L’opération « Place aux Artistes » avait déjà été une belle réussite à Lasne en 2020. Comme fil conducteur de l’été, 50 reproductions d’œuvres d’art avaient été disposées dans l’ensemble des villages de l’entité pour permettre aux citoyens de profiter d’une très belle exposition en plein air.

Une exposition réussie et originale qui reviendra cet été, dans le cadre de la saison 2 de « Places aux Artistes », qui comporte également son lot de nouveautés. Dans la même lignée que cette expo, deux nouveaux concepts font leur apparition. Les visiteurs pourront tout d’abord découvrir : « LasneD’Art » sur la place de Ransbeck. Où les artistes seront invités à venir créer des œuvres éphémères en jouant avec la nature. Les œuvres ainsi créées seront visibles tout l’été également.

© G.VBG

Ensuite, à l’occasion du 21 juillet, 10 artistes seront invités à créer librement leur œuvre en « live » devant la maison communale. Ce qui permettra un échange entre les créateurs et les visiteurs. « C’est un peu ce qui nous manquait l’année passée, la possibilité de créer un échange », explique Julie Peeters, l’échevine de la Culture.

Quatre spectacles programmés en plein air

Une programmation culturelle déjà très riche à laquelle il faudra rajouter quelques spectacles. Après le gros succès en 2020 de La Caravane aux Chansons où Jonathan Dassin avait repris les chansons de son père, d’autres artistes viendront égayer l’été à Lasne et faire bouger, rire ou chanter les spectateurs du parc de la maison communale.

Le 4 juillet tout d’abord, le spectacle du Petit Chaperon Rouge (destiné aux 3 à 9 ans) sera donné à 16h. Ensuite, Suarez donnera un concert le 10 juillet à 20h. Richard Ruben se produira lui le 30 juillet à 20h avant que la programmation ne se termine avec La Petite Boîte de Jazz le 21 août.

« On a essayé d’atteindre un maximum de publics différents, se réjouit d’avance Julie Peeters. Il y en aura pour tous les goûts et les couleurs avec une programmation pour les jeunes, du local, du familial ou plus rock avec Suarez. On restera attentifs à l’évolution des normes sanitaires pour les respecter à la lettre en espérant qu’elles continuent de s’adoucir. »