Assistante et maître de conférences à la faculté de droit de l’UCL, à Louvain-la-Neuve, Sylvie Cap, 39ans, ne pensait jamais un jour embrasser une carrière d’artiste. "J’ai toujours aimé chanter mais plutôt dans ma salle de bains! Jusqu’il y a quelques années, personne dans mon entourage ne savait que je chantais" , explique Sylvie Cap, installée depuis 20 ans dans la cité universitaire. Au vu de mon boulot très prenant et de ma vie sociale bien remplie, je ne me sentais pas l’étoffe d’une chanteuse."

C’est la rencontre avec Julien Jaffrès, auteur, compositeur et interprète wavrien – fils de Gérard Jaffrès – qui a été un élément déclencheur. "J’avais décidé de prendre des cours et le courant est magnifiquement bien passé entre nous. Un jour, il m’a proposé de composer pour moi et d’enregistrer un disque. J’ai très longtemps hésité car je n’osais pas. Julien m’a convaincue C’est le confinement qui m’a aidée à prendre conscience qu’on n’a qu’une vie et qu’il fallait que je me lance, que je fasse tomber les barrières que je m’étais mises" , poursuit l’artiste touchée par la polyarthrite à l’âge de 3 ans.