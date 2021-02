La taxe sur les bâtis inoccupés ne constitue certainement pas l’une des grosses recettes des communes, en matière de taxation. Car son application est toujours sujette à interprétation. Les propriétaires invoquant des travaux divers, des procédures en cours, des retards de chantier et bien d’autres motifs qui justifient l’inoccupation des bâtiments.

Toutefois, ces bâtiments inoccupés représentent aussi et surtout une source de nuisances importantes pour le voisinage. "L’inoccupation ou l’abandon de logements peut entraîner des problèmes de sécurité, avec notamment des squatteurs qui en profitent pour s’y loger. Ou encore des problèmes d’insalubrité, liés à l’abandon des jardins, explique Laurence Rotthier, la bourgmestre. Raison pour laquelle on en a augmenté les tarifs, ce qui nous permet en outre d’être plus cohérents vis-à-vis des communes avoisinantes."

Dans la pratique, la taxe s’élève maintenant à 100 €, 180 € ou 240 € du mètre carré de façade. Contre 20 €, 40 € ou 180 € auparavant. "La procédure reste complexe, continue la bourgmestre. Un constat d’inoccupation doit être dressé, puis des contrôles sont réalisés à différents intervalles. Si rien ne change entre ces contrôles, la taxe est mise en application et/ou augmente par paliers."

Précisons toutefois que trois exonérations ont été prévues. Pour les citoyens dont le bâtiment visé serait une seconde résidence - vu qu’une taxe spécifique s’applique déjà dans ce cas-là. Une seconde exception est prévue si les occupants peuvent prouver que l’inoccupation est indépendante de leur volonté. Enfin, une dernière exonération est d’application et si des travaux sont en cours et que ces travaux rendent le bâti temporairement inhabitable, et ce, pour une durée "raisonnable" des travaux.