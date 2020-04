La semaine dernière, une émeute survenait au sein du centre Fedasil de Jodoigne, entre des résidents afghans et africains. Une quarantaine de personnes y étaient impliquées, plusieurs personnes ont été légèrement blessées et emmenées à l’hôpital. Trois adultes ont été expulsés temporairement du centre et trois mineurs d’âge ont été transférés dans d’autres centres. Une altercation qui n’a rien d’habituel dans le centre de demandeurs d’asile, où la dernière rixe remonterait à la crise migratoire de 2015.

C’est que l’ambiance est électrique depuis plusieurs semaines dans le centre qui accueille environ 300 résidents et est rempli à 70-75 %.