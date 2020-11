Cinq heures ! Le conseil communal de jeudi passé, organisé en visioconférence, était particulièrement interminable. Au centre des discussions (et des tensions) : les finances communales mais aussi et surtout l’arrivée, au 1er janvier, des poubelles à puce.

Pour la majorité Ensemble, il est un fait certain : ceux qui feront attention payeront moins cher pour le traitement de leurs déchets grâce à la taxe forfaitaire. "La taxe inclura plusieurs vidanges par an et un nombre de kilos par membre du ménage. Elle comprendra également la collecte des papiers/cartons, des PMC, l’accès aux Recyparcs et aux bulles à verres. Le ménage qui dépassera son quota sera invité à payer le surplus de déchets évacué, note la majorité. L’expérience des autres communes qui ont instauré ce type de collecte indique une diminution significative des déchets résiduels. Les ménages qui trieront correctement et qui ne dépasseront pas leur quota annuel payeront moins cher qu’aujourd’hui."