Une chose est certaine : Florence Reuter et Étienne Verdin ne partiront pas ensemble en vacances cet hiver. Exclu de son poste du CPAS et désormais "simple" conseiller communal, Étienne Verdin a interrogé la bourgmestre sur le projet de master plan, lors de la dernière réunion du conseil : "Quand je parle à la population, et malgré le fait que j’étais au collège, on ne voit pas très bien où on va. Il serait temps d’avoir une feuille de route et une planification des travaux."

Cette intervention a eu le don de faire sourire (jaune) Florence Reuter : "Je suis contente que vous vous y intéressiez, à croire que vous n’étiez pas présent tout au long de ces années. On a eu quelques collèges assez longs pour expliquer le projet de master plan mais je suis contente que vous vous intéressiez à ce magnifique projet…"

Autre objet de tension entre les deux membres du MR : la taxe sur les terrains non bâtis. Pour Jean-Michel Cassiers (MVW), celle-ci est injuste. Un fait reconnu par Florence Reuter : "Il faut reconnaître son erreur quand on a mal analysé quelque chose. Le collège n’a pas perçu l’importance de cette taxe et il y a des erreurs sur les personnes ciblées. L’objectif n’est pas d’impacter les Waterlootois qui ont acheté un terrain pour agrandir le leur par la suite ou pour leurs enfants. L’objectif est de réduire les constructions de grande ampleur. C’est incohérent et je m’engage à changer cela." Mais pas déjà au niveau du budget 2022, ce qu’Étienne Verdin aurait souhaité : "Il est possible d’amender le budget pour faire entrer cette modification encore cette année. Je tenais à vous faire savoir que c’est possible…"

Réplique de la bourgmestre : "Vous auriez pu proposer ça il y a un an mais vous n’en avez jamais parlé. Un peu de correction quant aux procédures et à la façon dont nous fonctionnons… On ne va pas rentrer un point comme ça en catastrophe dans notre budget avec le risque qu’il soit invalidé par la Région wallonne. J’ai exprimé notre volonté de revoir cette taxe, mais pas en plein conseil communal."

J.BR.