Les deux Brabançons Alice Courtois et Nicolas Fais n’ont malheureusement pas réussi à convaincre leur coach et l’aventure se termine pour eux. Il faut dire que la concurrence était rude. Pour leur KO, ils étaient opposés à Iris, cette Londonienne de 20 ans qui avait obtenu quatre buzzs lors des auditions à l’aveugle et la première "standing ovation" de la saison. "Se retrouver face à elle n’était pas évident. Iris est très talentueuse, elle chante, elle danse, elle ne vit que pour la musique", explique Alice Courtois, 24 ans, étudiante en master en journalisme à l’Ihecs.