Il n’en restait plus que deux par équipe, et bientôt il n’en restera plus qu’un. Mardi soir, la demi-finale du télécrochet ertébéen The Voice a livré son verdict après des matchs très accrochés entre les talents rescapés.

Alec Golard (23 ans), le Guibertin implanté durablement à Namur où il suit ses études de chant pop à l’Imep, a eu trois nouvelles opportunités de marquer de sa signature vocale la compétition. Tout d’abord, c’est sur scène avec Mustii qu’il s’est montré convaincant sur un titre électrique de l’acteur-chanteur.

Un peu plus tard, c’est seul sur le plateau qu’il a eu l’honneur des projecteurs. Sur "Standing With You" de Guy Sebastian, Alec a retrouvé un registre intimiste et épuré, émotionnel, dont il a le secret. Avec un fond qui lui tient à cœur, comme il l’expliquait en amont de sa performance. "C’est un morceau qui me parle beaucoup."

Avant le verdict, BJ Scott a repris avec " ses" deux mecs, Raphaël le rockeur et Alec le crooner, une chanson qui dépote, en mode big band et break dance " Give It Everything You Got".

Puis l’heure du dépouillement des votes est arrivée. Alec avait toujours été sauvé par sa coach… cette fois, elle a donné l’avantage à son concurrent, Raphaël. 55 pour lui, 45 pour Alec qui a su inverser la tendance puisqu’il a été plébiscité par le public, pour la première fois, au bon moment, et a gagné sa place en finale.