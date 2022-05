Moderne, éclectique, enthousiasmante, la saison 2022-2023 du Vilar, la première entièrement concoctée par son nouveau directeur, Emmanuel Dekoninck, s’annonce alléchante.

"Construire une saison, c’est un sacré challenge, mais c’est très agréable. Et je suis heureux du résultat", nous confie-t-il. "Mes fils conducteurs sont la générosité et la rigueur de la narration. Au niveau esthétique, il n’y a pas de limites pour moi, mais je veux qu’on raconte des histoires et qu’on ne s’ennuie pas."

(...)