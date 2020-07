Cette année, la fête nationale sera, comme en France, adaptée à la crise sanitaire du Covid-19. Il n’y aura donc pas 300.000 personnes dans les rues de Bruxelles, et il n’y aura pas non plus 220 secouristes de la Croix-Rouge pour assurer la bonne sécurité des fêtards. Mais pourtant, les membres de la Croix-Rouge seront toutefois bien présents. En effet, le Palais Royal et les autorités fédérales ont souhaité mettre à l’honneur tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, ceux qu'ils appellent les "Héros du Covid".



Et à cette occasion, un jeune secouriste volontaire originaire de la Jeune Province, Théo Laurent (18 ans), se verra confier la mission de représenter à la fois la jeunesse engagée mais également tous les secouristes de la Croix-Rouge.

Dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Défense a en effet voulu symboliser l’échange intergénérationnel, entre les héros de la guerre et les héros des temps modernes. Une colonne d’une dizaine de véhicules historiques défilera devant la tribune royale. Trois anciens combattants et trois jeunes en descendront. Les premiers remettront aux seconds une charte générationnelle.



Théo Laurent, secouriste depuis qu’il est âgé de 16 ans, a été et est toujours très actif au poste médical d’orientation que la Croix-Rouge a installé devant les cliniques Saint-Pierre à Ottignies. "A chaque fois que j’ai du temps libre à l’école, je file à la Croix-Rouge pour assurer comme secouriste, raconte Théo, qui a lui-même été touché par le Coronavirus au tout début de la pandémie. Avec la crise du Covid, mon école a été fermée, comme toutes les autres et je me suis proposé comme volontaire dans le poste médical à Ottignies. Je m’y suis rendu plus d’une quarantaine de fois. Je suis très honoré de représenter à la fois la jeunesse engagée et tous les collègues secouristes de la Croix-Rouge pendant cette fête nationale inhabituelle", conclut le jeune homme qui entamera sa rhéto au mois de septembre prochain.