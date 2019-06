Le Chastrois a témoigné avec le visage ensanglanté sur Instagram.





Le vainqueur de l'édition 2017 de The Voice Belgique Theophile Renier a été victime d'une violente agression en rue dans la nuit de mardi à mercredi. "Je me suis fait dégommer. J'étais au sol, je me suis fait exploser la gueule. C'était une agression pure et dure", a-t-il expliqué, visage ensanglanté, sur Instagram.

Éliminé au premier live de The Voice France, le Chastrois a témoigné sous le choc. "J'ai le corps en sang, le crâne ouvert. Demain, je vais probablement devoir faire recoudre mon crâne. Je rentrais juste de soirée, c’était le concert de fin d’année aux Cours Florent (école d'art dramatique française, NdlR). On fêtait beaucoup de choses, c'était hyper festif, en mode on termine quelque chose de beau, et là c’est juste des gars qui m’ont volé mon portefeuille. Ils m’ont dégommé la tronche. Ils m'ont mis par terre et m'ont dégommé la gueule. Je suis en état de choc."





Heureusement, l'hémorragie s'était stabilisée au moment de son témoignage mercredi au petit matin. Bonne nouvelle toutefois, Theophile Renier a précisé qu'on avait retrouvé son carnet de notes - ensanglanté - avec ses textes, ses chansons et ses idées.