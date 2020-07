Thibaut Thyrion est le nouveau garde forestier du bois. Portrait d’un passionné de la nature.

Issu de familles d’agriculteurs et de menuisiers, Thibaut Thyrion a toujours été proche de la nature. C’est depuis sa participation à l’ASBL Jeunes et Nature que celui-ci sait qu’il veut faire de la forêt son futur métier : “Je n’avais jamais pensé à être garde forestier, mais quand l’occasion s’est présentée de gérer la forêt de manière cohérente, je n’ai pas hésité.” Et c’est chose faite depuis juin, lorsque le garde forestier du Bois de Lauzelle Jean-Claude Mangeot a pris sa retraite après 35 ans d’activité.

(...)