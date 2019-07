Le beau geste des parents du garçon a été salué pendant la cérémonie ce lundi.

Malgré la profonde douleur des parents du jeune Tom (12 ans) décédé jeudi dernier après avoir été touché au niveau du coeur par un plomb tiré par un copain à Sart-Dames-Avelines, ils ont posé un geste fort. "Mumu" et Laurent ont décidé de faire don des organes de leur petit déclaré en état de mort cérébrale après une opération du coeur pourtant réussie. Et le plus beau dans l'histoire - aussi triste qu'elle soit - c'est que ses organes ont permis de sauver deux personnes.

Le magnifique geste a été salué par le grand frère de Tom, Léo, lors de la cérémonie d'hommage ce lundi. "Tu as toujours été mon petit héros et tu le resteras toujours car tu as déjà fait des heureux, a-t-il témoigné, ému, devant la foule réunie à Villers-Perwin. Tu as sauvé deux adultes grâce à tes organes pleins de vie. Je serai toujours fier de toi et jamais je ne t’en voudrai. Je t’aime."