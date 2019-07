Cela vous a peut-être échappé mais un bel hommage a été rendu samedi lors de la première étape du Tour de France chez nous. Plus particulièrement au moment du sprint intermédiaire, à hauteur de Les Bons Villers. On pouvait voir dessiné à la craie un mot laissé par les proches du jeune Tom (12 ans), tué par un plomb tiré par un ami à Sart-Dames-Avelines, quelques jours plus tôt. "Tom de Villers" était entouré d'un coeur, quelques mètres avant la fin du sprint. C'est que le garçon était passionné de VTT et faisait partie depuis quelques années du club VerTT MTB de Villers-la-Ville.

© RTBF

Mais ce n'est pas tout : à la demande d'amis des parents, Rodrigo Beenkens, le commentateur bien connu de la RTBF, a prononcé en direct quelques mots à la mémoire du jeune originaire de la commune (Villers-Perwin plus exactement). "En voyant cette image du petit garçon (filmé sur les épaules de son papa, NdlR), je voudrais dédier du fond du coeur cette première étape du tour au petit Tom, décédé jeudi à l'âge de 12 ans. Un fan de cyclisme. Courage à toute sa famille, on pense très fort à eux."

Le club de VTT dont Tom faisait partie a également salué sa mémoire : "Tom notre bonhomme sourire, tu laisse dans nos esprits des centaines de merveilleux souvenirs de tes rigolades avec les copains mais aussi de ta bienveillance envers les autres et de ce sourire qui restera notre moteur pour tous les kilomètres que nous partagerons encore tous ensemble."