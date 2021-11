Depuis quelques jours, on ne parle plus que de ça à Tubize : la suppression de certaines jardinières dans les cimetières. La Ville s’était déjà expliquée sur cette décision, le bourgmestre avait fait savoir qu’il s’agissait de – “l’application du règlement car l’espace est de plus en plus réduit et rend compliqué le passage des engins de maintenance”.

Mais la pilule ne passe toujours pas au sein de la population. Alors, pour tenter de faire passer un message sérieux mais sur un ton humoristique, Antonio Alongi, alias Toto le Clown, était présent lundi soir à l’entrée du conseil communal pour distribuer des fleurs un peu spéciales aux élus et aux passants.

(...)