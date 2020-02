Le CDH a interpellé le collège sur le manque d’abris pour les usagers des Tec.

Après de deux ans de travaux, la Grand-Place de Nivelles a été inaugurée en 2011. Et depuis, à plusieurs reprises déjà et même lorsqu’il faisait partie de la majorité, le CDH est intervenu pour réclamer le placement d’abribus. En vain, puisque les voyageurs qui utilisent la gare de bus doivent toujours s’abriter, en cas de pluie ou de vent, selon le côté où ils attendent, contre les façades des commerces ou les renfoncements des murs de la collégiale.

Au dernier conseil communal, Bernard De Ro est revenu à la charge. En rappelant qu’en 2015, le collège avait répondu qu’il s’occupait du problème et même que les fameux abribus "Albatros" avait été choisis, approuvés et étaient commandés. Puis le litige avec l’entreprise qui a réalisé les travaux de la Grand-Place a pris un tour judiciaire, et rien n’a plus bougé.

Le bourgmestre Pierre Huart nuance. Aucun abribus n’a été commandé en 2015. Un modèle avait effectivement retenu l’attention du collège mais après des vérifications plus approfondies, il semblait poser des difficultés d’entretien. Le choix n’a donc pas été validé.

Comme on est sur la Grand-Place, à proximité de la collégiale qui est classée, on ne peut pas faire n’importe quoi. Et le dossier en justice opposant la Ville à l’entrepreneur n’arrange pas les choses : pour éviter qu’on l’accuse d’avoir dégradé volontairement le béton ou les pavés, le collège ne veut pas d’abribus qui nécessiteraient d’être fixés dans le sol.

"En 2020, nous devons relancer un marché pour l’ensemble des abribus situés sur le territoire de Nivelles. Ce sera dans le courant de l’année, avec un appel d’offres global. Et pour la Grand-Place, nous devrons examiner des modèles qui ne sont pas fixes, pour être facilement démontés."

Un abribus suffisamment solide pour remplir sa fonction sans devoir être ancré dans le sol, est-ce réaliste ? "On verra dans le cadre de ce marché global mais oui, il semble que cela existe".