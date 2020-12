Ce lundi, le député André Antoine (CDH) a interpellé la ministre De Bue concernant l’état du tourisme au sein de la Jeune Province qui se trouve dans une situation contrastée avec, d’un côté, ceux qui ont souffert de la crise comme Walibi ou les musées et ceux qui en ont "profité" comme le Bois des Rêves ou l’abbaye de Villers qui ont fait le plein de visiteurs.

La ministre De Bue a commencé par rappeler que les musées étaient rouverts depuis le 1er décembre et reconnaît que le secteur a connu des pertes considérables. Elle précise également qu’une prime de 500 à 25 000 euros, en fonction de la taille de l’attraction, avait été octroyée et qu’à ce jour, 147 sites en avaient fait la demande. Pour les plus "petites" attractions, l’idée est de s’inspirer de l’idée "Je cuisine local", initiée par Willy Borsus, pour les booster. "Un des enjeux majeurs est de poursuivre le renforcement de la marque visitwallonia.be. Elle doit s’installer durablement auprès des touristes et des opérateurs locaux pour renforcer la visibilité de la Wallonie."

Et André Antoine de conclure : "J’ai un regret : visitwallonia.be était une belle campagne mais elle concernait essentiellement des sites connus. Il faudrait offrir quelque chose qui permette, via un QR Code, de savoir ce qu’il y a à faire dans un rayon de 50 km."