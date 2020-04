Une seule matière pourra être déposée par passage, soit des papiers-cartons soit des déchets verts.

Tous les recyparcs du Brabant wallon pourront rouvrir leurs portes dès ce mercredi, à l'exception de celui d'Ittre (en travaux). L'intercommunale in BW n'ayant pu mobiliser que 75% de son personnel, la réouverture de deux parcs restait en suspens : ceux de Genappe et de Villers-la-Ville. Ce dernier pourra toutefois bien rouvrir : du personnel communal s'est porté volontaire. Le recyparc de Braine-l'Alleud, qui ne dépend pas d'in BW, va se calquer sur le modèle de l'intercommunale.

Concrètement, les recyparcs ouvriront, uniquement en semaine, pour les papiers-cartons et les déchets verts, et sur rendez-vous uniquement. Ces prises de rendez-vous se feront sur le site de l'in BW, probablement au début de la semaine prochaine. Il ne sera possible de prendre qu'un rendez-vous à la fois.

Une seule matière pourra être déposée par passage (donc soit des papiers-cartons soit des déchets verts) pour réduire le temps de passage. Le volume maximum par dépôt est de 2m³. Cinq conteneurs seront accessibles simultanément (deux pour les papiers/cartons et trois pour les déchets verts) et chacun d'eux sera accessible à un seul véhicule à la fois. Une seule personne ne sera autorisée par véhicule et le port du masque sera obligatoire tant pour les clients que pour le personnel. Le port de gants est recommandé.

L'in BW a sollicité les communes pour renforcer les préposés des parcs soit avec un agent constateur, un gardien de la paix ou un représentant de la police locale.