Que ce soit en Brabant wallon, en Belgique ou même à l’international, le skateboard en tant que pratique sportive a le vent en poupe.

De plus en plus pratiqué, ce sport a même bénéficié d’une première reconnaissance olympique à l’occasion des derniers JO de Tokyo. Pourtant, les infrastructures ne sont pas forcément légion dans notre province. Ou du moins pas encore, car de nombreux projets - dont quelques temporaires - émergent ces derniers temps, bien aidés par des incitants de la Province.

À Rixensart, face à l’engouement de nombreux jeunes et moins jeunes, divers services communaux planchent depuis quelque temps déjà sur un projet définitif, sans passer par la case temporaire comme dans d’autres communes. Et si, durant l’été, on annonçait que le projet avançait comme sur des roulettes, la tendance s’est confirmée dès ce mois de septembre.