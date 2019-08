Comme ils l’avaient annoncé, les socialistes aclots ont déposé, au conseil communal de lundi soir, une motion demandant au ministre Carlo Di Antonio de retirer sa décision concernant l’interdiction des véhicules lents sur le RN25.

Le texte a été soutenu par Défi, Véronique Vandegoor soulignant notamment les promesses faites aux agriculteurs dans le passé, et "l’utopie" des routes alternatives pour le charroi agricole. Le MR a approuvé également la motion, Germain Dalne soulignant aussi, au nom des Jeunes MR aclots, le sentiment d’incompréhension du monde agricole face à cette décision d’interdiction.

L’échevin Pascal Rigot, pour Ecolo, s’est lui dit "choqué par les actes du ministre Di Antonio" et par une décision qu’il dit ne pas comprendre. Il a suggéré d’ajouter au texte du PS l’exigence d’une limitation de vitesse sur la quatre-bandes.

Restait à savoir ce que dirait le CDH… Bernard De Ro a précisé que des mesures devaient être prises en matière de sécurité, mais dans le même temps regretté une décision "abrupte", prise dans une période d’affaires courantes. D’où un soutien des Humanistes à la motion de PluS.

Valérie De Bue, conseillère MR à Nivelles mais aussi ministre régionale et donc collègue du ministre Di Antonio, a soutenu la motion socialiste en se réjouissant de l’unanimité qui se dessine autour du texte. Elle a d’ailleurs souligné le "courage" des élus CDH de Nivelles qui sont passés au-dessus de l’étiquette politique du ministre Di Antonio.

Et la ministre de conclure en précisant qu’actuellement, le PS, Ecolo et le MR discutent de la formation d’un prochain gouvernement wallon, et qu’elle ne doutait pas qu’une des premières décisions du futur ministre régional de la Mobilité sera d’annuler l’arrêté pris par Carlo Di Antonio…