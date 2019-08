La Fédération fait quelques propositions.

A l'heure où les communes de Nivelles et Genappe ont adopté à l'unanimité des motions proposées par le PS pour s'opposer à l'interdiction des véhicules lents sur la RN25, le MR Brabant wallon fait savoir qu'il s'oppose lui aussi à cette interdiction décidée récemment par le ministre wallon de la mobilité et de la sécurité routière, Carlo Di Antonio. Le MR estime que les dispositions envisagées par le ministre déplacent les risques vers le centre des communes et il a appelle celle-ci a adopter des motions semblables à celle votée à Nivelles. Le MR émet également une série de propositions.

"Nous continuons à faire de la sécurité routière une priorité mais il reste essentiel de ne pas réagir sous l'infleunce de l'émotion. Il faut objectiver la situation car de nombreuses autres solutions existent et méritent d'être analysées par les organismes compétents en matière de sécurité routière", affirme le président du MR Brabant wallon, Jean-Paul Wahl.

Précisant qu'ils s'opposent "farouchement" à l'interdiction des tracteurs sur cette nationale mais ne sont pas en faveur d'un statu quo, les libéraux brabançons wallons émettent quelques propositions: renforcer et adapter les contrôles, y compris du charroi agricole conformément aux souhaits des représentants du secteur; étudier la possibilité d'imposer des vitesses différentes selon les bandes de circulation; analyser la possibilité de limiter la vitesse à 90 km/h sur les tronçons les plus dangereux; renforcer la signalisation sur les tracteurs; ou encore tracer des lignes blanches sur certains tronçons, par exemple dans les montées.