Ce mercredi, le dossier de l’interdiction imposée aux tracteurs de circuler sur la N25 est revenu sur le banc des parlementaires wallons. Interrogé par le duo Ryckmans (Ecolo) - Maroy (MR), le ministre Di Antonio (CDH) n’a pas changé d’avis et est resté campé sur ses positions. "Une étude a été confiée à l’Agence wallonne de sécurité routière pour qu’elle mesure l’impact de deux solutions qui s’offraient à nous, explique-t-il. La première solution, celle que j’ai prise, interdire les véhicules lents ; ce qui est le cas sur toutes les autres routes équivalentes en Wallonie. La deuxième solution, c’est de ramener à 90 km/h la vitesse pour diminuer le différentiel entre ces véhicules lents et les véhicules rapides. Toutes les conclusions vont dans le même sens. L’étude de mobilité dit : 90 km/h ne fonctionnera pas pour toute une série de raisons. "

Des réponses qui n’ont bien évidemment pas convaincu Hélène Ryckmans qui avance le fait que les travaux prévus sur les routes satellites ne seront pas terminés à temps. "Les travaux sont prévus, l’attribution de marché est en cours pour pouvoir faire, cet automne, l’élargissement de 1,5 mètre de la rue Noiret, qui est le principal problème relevé par l’administration. Les choses sont donc en ordre à leur niveau", continue le ministre Di Antonio.

Au 1er janvier 2020 , pour le moment, l’interdiction pour les tracteurs de circuler sur la Nationale 25 sera donc effective… à moins d’un changement de ministre, ce qu’espère ouvertement Olivier Maroy. "Les routes alternatives ne sont pas adéquates et comme l’a dit ma collègue, rien de tout cela ne peut être prêt pour 2020, continue-t-il. En surplus, effectivement, dans les années 80, quand on a imaginé cette route-là, il a fallu exproprier de très nombreux agriculteurs et on leur avait fait la promesse de pouvoir utiliser cette route N25. Je n’ai donc qu’un seul espoir, c’est que lorsque le nouveau gouvernement wallon sera constitué, nous aurons un ministre de la Mobilité qui sera un peu plus conscientisé aux vrais enjeux en Brabant wallon."