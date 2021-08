En mai 2019, un jeune Brabançon wallon s’est retrouvé dans de sales draps après avoir accepté de « garder » une somme d’argent pour le compte de tiers qui, manifestement, ne voulaient pas qu’on les trouve en possession de montants trop importants. Comme convenu, le jeune a rendu ce qui lui avait été confié mais d’après les commanditaires, il manquait 300 euros.

Des menaces ont été proférées, et la voiture de la victime a disparu. On lui a dit qu’il pourrait en récupérer les clés à condition de remettre les 300 euros, lors d’un rendez-vous fixé la nuit à proximité d’un fast-food de Wavre.

Il y est allé, mais les policiers aussi et lorsque plusieurs individus sont arrivés dans une voiture pour récupérer les 300 euros, ils ont été interceptés. Mais les policiers sont allés plus loin que cette tentative d’extorsion: en fouillant les suspects, ils ont trouvé de l’argent et de la cocaïne. Ismail F. a expliqué qu’alors qu’il se trouvait à Braine-l’Alleud, un certain Kader lui avait confié la mission d’aller récupérer de l’argent à Wavre.

En exploitant les GSM saisis, les policiers ont aussi vu que les jeunes gens jouaient les livreurs pour une centrale qui, à partir de Bruxelles, proposait des « pizzas » à bon prix. Un nom de code pour proposer de la cocaïne et le parallèle a été fait avec d’autres faits délictueux, commis à Lasne en mars 2019. Là, c’était une jeune fille qui avait été menacée pour récupérer de l’argent, dans le même cadre de trafic de stupéfiants.

Kader a été identifié: tête pensante du réseau, il s’agissait de Fikry A, un habitant de Saint-Gilles né en1997. Celui-ci n’est pas venu s’expliquer devant le tribunal correctionnel et a écopé, par défaut, de quatre ans de prison ferme et 24.000 euros d’amende. Son complice Ismail F., absent également, prend trois ans et 16.000 euros d’amende. Leur arrestation immédiate a été ordonnée par le tribunal.