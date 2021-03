Un accident est survenu sur le chantier RER à Waterloo vendredi vers 09h00, endommageant une conduite de gaz à hauteur des bâtiments désaffectés de l'ancienne gare, fait savoir le gestionnaire de réseau Infrabel. Les lieux ont été évacués et un périmètre de sécurité a été dressé. Le trafic ferroviaire est interrompu pour une durée indéterminée entre Braine-l'Alleud et Linkebeek dans les deux sens, sur la ligne Bruxelles-Charleroi. La SNCB a affrété des bus entre Bruxelles-Midi et Braine-l'Alleud.