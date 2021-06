C'est un dramatique accident qui s'est produit ce vendredi matin à Virginal, dans l'entité d'Ittre. Les services de secours du Brabant wallon ont été appelés à intervenir, vendredi peu avant 8 heures, dans la rue d'Hennuyères (RN280). Pour une raison indéterminée, une camionnette et une moto s'y sont percutées au niveau d'un carrefour. En vue de déterminer les circonstances de l'accident, un expert judiciaire automobile et un médecin légiste ont été dépêchés sur les lieux à la requête du parquet du Brabant wallon.

L'accident a malheureusement coûté la vie à Thoma, âgé de 18 ans, qui se trouvait sur la moto. Son ami Brandon a été grièvement blessé et transporté aux soins intensifs de l'hôpital Jolimont. Très choqué, le conducteur de la camionnette s'en est par contre sorti indemne.

Thoma était étudiant en 5ème technique comptabilité de l'IPES de Tubize. Le directeur de l'établissement lui a rendu un hommage sur la page Facebook de l'IPES. "Toutes nos pensées vont à la famille, aux proches, à ses amis, à ses enseignants."

Une cellule de soutien et d’écoute a été mise en place dès ce vendredi et a déjà pris en charge les élèves proches et les professeurs. Les agents PMS seront également disponibles la semaine prochaine.

"Si votre enfant exprime le souhait ou le besoin de bénéficier de cette assistance, il peut se diriger vers l’accueil de l’école qui le prendra en charge et le dirigera vers les personnes support", écrit encore le directeur.

Vous pouvez également prendre contact avec le centre PMS (067/21.79.21) ou le bureau PMS à l’IPES (02/367.10.04).

La rédaction de La Derrnière Heure/Les Sports adresse ses plus sincères condoléances aux parents et aux proches de la victime.