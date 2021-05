La météo n’était pas franchement du côté des restaurateurs et des cafetiers ce week-end. Mais ça n’a pas empêché Christophe Polleunis d’afficher complet pour l’ouverture de sa Brasserie des Oliviers. Le traiteur nivellois a construit de ses mains une structure en bois couverte dans son jardin et s’improvise restaurateur pour pouvoir tenir le coup.

“En tant que traiteur événementiel, je suis à l’arrêt depuis seize mois. On vit sur nos réserves, il fallait trouver quelque chose pour survivre, explique-t-il. J’ai imaginé ce concept de guinguette avec un esprit convivial et familial. J’en ai parlé à des collègues et Olivier Salmon, traiteur chez Art’Aste à Bruxelles a tout de suite été partant.”

(...)