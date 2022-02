Lorsque les (longs) travaux de reconstruction des arcades de l’abbaye avaient été annoncés, la commune de Villers-la-Ville avait un peu traîné les pieds en déplorant l’attitude de la Région wallonne. Parce que le collège communal villersois avait demandé, en vain, que deux chantiers soient menés en parallèle pour éviter d’interdire durant trop de jours la circulation dans le "goulot" des ruines : les travaux sur les arcades d’une part, et d’autre part ceux qui étaient annoncés pour refaire l’égouttage et donc la voirie passant dessous. Avec, en plus, l’aménagement d’un trottoir digne de ce nom pour ce site touristique.

(...)