Infrabel va poser un collecteur au rond-point de l’avenue des Combattants, dans le cadre du chantier du RER. Pour ce faire, l’entreprise SODRAEP d’Herstal a programmé des travaux qui ont commencé fin juin et qui se termineront le 31 août.

Deux phases ont été prévues pour la réalisation de ces travaux. La première, qui concerne la reconnaissance des canalisations, s’est terminée le 10 juillet. À partir du 3 août prochain, les travaux pour la pose du collecteur débuteront. Les travaux se dérouleront en semaine, de 7 à 17h.

Un sens unique sera instauré, dans le sens RN238 vers l’avenue des Combattants et la clinique (mais un cheminement pour les modes doux sera maintenu). Une déviation sera fléchée via l’avenue Reine Astrid, la rue des Deux-Ponts et l’avenue Paul Delvaux, pour les automobilistes qui circulent en direction de la gare, depuis l’église d’Ottignies. Le tronçon de l’avenue des Combattants compris entre l’avenue Reine Astrid et le sentier du Pont sera décrété en circulation locale.