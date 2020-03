La circulation sera interdite dans les deux sens durant la nuit et une déviation sera mise en place.

Le Service public de Wallonie va procéder à des travaux d’asphaltage sur la chaussée de Louvain depuis le feu rouge jusqu’à l’entrée du Lidl, sur la chaussée de Namur depuis le feu rouge jusqu’à l’école Caritas et sur l’avenue du Centenaire depuis le feu rouge jusqu’au dépôt du TEC.

Les travaux seront effectués de nuit, du vendredi 13 mars à 20 h au lundi 16 mars à 5 h et du vendredi 20 mars à 20 h au lundi 23 mars à 5 h. La circulation sera interdite dans les deux sens durant la nuit et une déviation sera mise en place. La circulation reste par contre ouverte la journée entre 6 h et 20 h.