Cinq jours de réhabilitation du revêtement du R0 vers Haut-Ittre à hauteur de Waterloo sont prévus du 23 août à 7h jusqu’au vendredi 27 août à 18h. Les travaux porteront sur la voie de droite, entre la limite avec la Flandre et l’échangeur n°27 « Drève de Richelle », soit 3 km en direction de Haut-Ittre. La circulation s’effectuera sur une voie en direction de Haut-Ittre à une vitesse maximale réduite à 50 km/h. La voie de gauche avait été réhabilitée l’année dernière.

Du mercredi 25 août à 7h jusqu’au vendredi 27 août à 18h, les usagers circulant sur le R0 vers Haut-Ittre ne pourront plus emprunter les sorties n°29 « La Hulpe », n°28 « Argenteuil » et n°27 « Drève de Richelle ». Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°26 « Mont-Saint-Jean ». Les usagers qui ne pourront pas emprunter la sortie n°26 « La Hulpe » pour gagner le R0 vers Haut-Ittre pourront prendre la déviation mise en place via Groenendaal.

Ce chantier représente un budget de 275 000 €, financé par la SOFICO, qui est le maitre d’ouvrage. Il est réalisé en collaboration avec le SPW Mobilité et Infrastructures, maitre d’oeuvre et partenaire technique. C’est la société Colas qui exécutera les travaux.