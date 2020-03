La fin de ce chantier est prévue pour la mi-avril.

Un chantier de réfection du revêtement débutera ce jeudi 2 avril sur l’E411/A4 entre Wavre et Louvranges en direction de Namur, sur près de 3 km, annonce la Sofico. Il concernera la réfection de la voie de droite, de la bande d’arrêt d’urgence et des bandes de lancement des différentes bretelles d’accès présentes sur le tronçon.

Ce chantier débutera par des travaux préparatoires sur les voies du milieu et de gauche. Pendant tout le chantier, la circulation sera réduite à une seule voie en direction de Namur entre 6h et 16h30. Deux voies seront maintenues en-dehors de ces heures.

Les accès et sorties suivants seront fermés en direction de Namur :

- Les usagers ne pourront plus monter sur l’autoroute via l’accès n°6 « Wavre ». Ils seront invités à emprunter la N238, puis la N25 pour monter sur l’autoroute à l’accès n°9 « Corroy-le-Grand ».

- Les usagers ne pourront plus utiliser les sorties n°7 « N4/Louvain-la-Neuve » et n°8 « Louvain/Chaumont-Gistoux ». Ils seront invités à emprunter la sortie n°8a « Louvain-la-Neuve ».

- Les usagers ne pourront plus monter sur l’autoroute via les accès n°7 « N4/Louvain-la-Neuve » et n°8 « Louvain/Chaumont-Gistoux ». Ils seront invités à monter sur l’autoroute via l’accès n°8a « Louvain-la-Neuve ».

Ce chantier est exercé dans le respect des règles de distanciation sociales en vigueur en raison de la crise du coronavirus, précise encore la Sofico.

La fin de ce chantier est prévue pour la mi-avril, si les conditions météorologiques restent favorables.