Les tests de coronavirus se poursuivent dans les maisons de repos du pays. En Wallonie, sur les 67 000 tests à effectuer d’ici début mai, plus de 30 000 ont déjà été réalisés dans 272 établissements. À Wavre, les résidents et le personnel de la maison de repos et de soins La Closière ont été testés mardi passé et les résultats sont tombés jeudi. Ils ont été communiqués aux familles.

