Ouvert depuis le 15 mars dernier, le centre de vaccination majeur du Brabant wallon organisé au PAMexpo de Court-Saint-Étienne vient de passer le cap des 30 000 personnes vaccinées. Un chiffre qui peut paraître impressionnant mais le coordinateur du centre ne s’enthousiasme pas pour autant. " Ce n’est pas assez à mon goût. On pourrait vacciner plus, si les firmes pharmaceutiques respectaient leurs engagements, déplore Quentin Meirlaen. On est tous frustrés, on voudrait avancer plus vite car on en a les capacités ."

