Une vingtaine d’enfants se sont présentés à l’établissement scolaire.

Pas d’embouteillage ni de chasse à la place de parking libre sur le square des Nations-Unies, pratiquement personne sur les trottoirs aux alentours, l’ambiance était pour le moins inhabituelle à l’entrée de l’école de la Maillebotte, lundi matin. Plusieurs membres du personnel se trouvaient à l’entrée, mais on y a vu assez peu d’élèves.

Vers 8 h 20, une vingtaine d’enfants seulement se trouvaient à l’intérieur, alors que l’établissement compte environ 400 élèves en temps normal. Les instituteurs, eux, étaient présents comme demandé et certains accueillaient les parents devant la grille.

"On est tous là mais on ne fait pas un tri des élèves pour savoir qui peut les garder ou pas : en règle générale, on compte sur la bonne foi des parents", confirme un membre du personnel.

Des parents qui, pour ceux que nous avons croisés, confirmaient n’avoir pas vraiment le choix. "Ma femme est directrice d’une maison de repos et je suis ouvrier dans le bâtiment : je dois justement m’occuper durant une semaine d’un chantier de rénovation dans une école", commentait sur place Nicolas.

Audrey, une maman arrivant avec une petite fille dans les bras, travaille dans un ministère fédéral où, précisément, la journée de lundi allait être consacrée à des réunions pour mettre certaines choses en place au service des citoyens. Les seules possibilités dans l’immédiat étaient de confier la petite aux grands-parents, ce qu’elle a voulu (évidemment) éviter. Pour les jours suivants en revanche, elle pense qu’il y aura des possibilités de télétravail.

Quelques minutes plus tard, Nicolas revient sur ses pas. "Changement de programme , sourit-il, après avoir repris son enfant qui était déjà à l’école. Sa sœur a toussé quelques fois ce matin. Ce n’est sans doute rien mais elle doit rester à la maison. Donc on va s’arranger et prendre congé. Autant garder les deux ensemble et soulager les gens."

V. F.