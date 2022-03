Deux scènes de coups ont été reprochées à Sabri K., 44 ans aujourd’hui. Le 7 juillet 2020, Deborah revient de chez le dentiste. Elle ne se sent pas très bien. Il veut partir, elle lui demande de rester. Il la tire par les cheveux, elle tombe.

Le frère de la femme tente de s’interposer. "Si tu t’en mêles, je te plante." Sabri nie les coups. "On s’était disputé et le ton était monté. Elle est tombée parce que je l’ai tirée par le bras. Elle s’est sauvée dans la rue. J’ai attendu la police. J’étais très triste et très jaloux. Je suis parti en Tunisie. Je voulais me changer les idées."