Les faits se sont répétés dans une carrosserie nivelloise durant plusieurs mois et, en tout cas, le 13 mai 2019. Ils ont fait l’objet d’une vidéo qui a été largement diffusée et qui a d’ailleurs été projetée à l’audience du 3 mai dernier.

On y voit Michel (prénom d’emprunt), 23 ans, de Genappe, et Bernard (idem), 28 ans, de Manage, traîner au sol un apprenti qui, selon ce qu’on peut comprendre, n’aurait pas fait correctement ce qu’ils attendaient de lui. "Déjà que tu as poncé comme une p..."