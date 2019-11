Elles proposaient des objets à la vente et louaient des appartements à la mer.

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut une habitante de Wavre née en 1990, à trois ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 3.200 euros. Une somme de 8.500 euros lui est également confisquée. La mère de cette première prévenue, écope de 18 mois de prison avec sursis et d'une amende de 1.600 euros. Toutes deux étaient poursuivies pour une impressionnante série d'escroqueries commises en 2016 et en 2017 via le site internet 2ememain.be, où elles proposaient des objets à la vente et louaient des appartements à la mer. Au départ, ce sont des objets qui étaient proposés par le duo de Wavriennes, pour des montants allant de 40 à 100 euros. Elles encaissaient l'argent mais n'envoyaient rien en retour aux acheteurs. Comme les montants étaient peu importants et que de faux profils correspondant à plusieurs comptes bancaires étaient utilisés, il a fallu un peu de temps aux autorités pour réagir à ces escroqueries.

Lorsque les prévenues ont été identifiées et que les dossiers venant de toute la Belgique ont commencé à s'accumuler au parquet de Nivelles, elles étaient passées à un stade supérieur: ce sont des appartements à la côte belge qui étaient proposés. Là aussi, les prévenues encaissaient les acomptes, voire la totalité des montants de location, et les victimes ne réalisaient qu'une fois sur place qu'elles avaient été trompées.

Au total, 67 personnes ont été préjudiciées, pour des montants qui au total dépassent le 15.000 euros. Le parquet a pointé dans ce dossier 69 préventions d'escroqueries, 22 faux informatiques et 22 faux en écriture. Une peine de 20 mois de prison avait été requise pour la prévenue principale.

Le tribunal s'est montré plus sévère mercredi en infligeant trois ans de prison ferme, fustigeant notamment le manque de scrupule et le côté manipulateur de la Wavrienne. L'arrestation immédiate de l'intéressée, demandée dans la foulée du prononcé du jugement par le ministère public, n'a par contre pas été ordonnée. Pour sa mère, un sursis est accordé pour l'emprisonnement: la justice estime que la septuagénaire a participé aux escroqueries en acceptant que ses comptes soient utilisés par sa fille, mais aussi que c'est sous l'impulsion de cette dernière qu'elle a agi.