Le secrétaire d’état à la digitalisation Mathieu Michel et le bourgmestre Pierre Huart se sont rendus mercredi matin dans les locaux de l’entreprise aclote AP Kiosk. Il s’agissait d’accueillir comme il se doit une délégation venue du Congo-Brazzaville et comprenant pas moins de trois ministres. C’est que les solutions numériques développées pour le monde de l’enseignement par AP Kiosk intéressent fortement la République du Congo.

Les parties ont été mises en contact par Africa Rise, l’organisme - soutenu par le Brabant wallon depuis des années - qui permet d’identifier des opportunités de développement à la fois pour les entrepreneurs européens et africains. Et ça fonctionne puisqu’à l’issue de la visite, un protocole a été signé entre la société aclote et cette délégation de haut-niveau. Le but est d’initier un travail ensemble, pour mieux identifier les besoins et élaborer des solutions permettant de passer à l’étape ultérieure, c’est-à-dire à la signature de contrats.

Concrètement, AP Kiosk développe des solutions numériques interactives et un de ses produits phares, AP School, est destiné au monde de l’enseignement. C’est lui qui intéresse la République du Congo.

AP School, c’est une plateforme internet et une application déjà choisies par 325 écoles en Belgique, ce qui fait environ 350.000 utilisateurs quotidiens. Le logiciel aide les écoles dans la gestion pédagogique, administrative et financière de leur établissement. Avec de multiples possibilités allant de la réservation et du paiement des repas à la gestion des inscriptions en passant, sur plan pédagogique, par l’établissement d’un bulletin consultable en ligne, la création d’un journal de classe ou d’un dossier individuel pour assurer le suivi des élèves.

AP Kiosk, qui développe également des produits pour la gestion des chantiers de construction, est installée à Nivelles depuis cinq ans et emploie quinze personnes.