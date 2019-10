Le dossier traînait depuis maintenant trois ans mais voilà qu’il se clôture enfin. Fin 2016, le collège de l’époque décidait de céder la gestion de la crèche communale La Grenouillère, à un opérateur privé. Elle avait invoqué des raisons budgétaires, affirmant que les frais de gestion étaient devenus bien trop élevés, de l’ordre de 50 000 euros par an. La décision de fermer la crèche avait fait grand bruit et avait été dénoncée tant par les parents que par l’opposition orp-jauchoise.

La structure, gérée sous forme d’ASBL, comptait alors 35 bambins, qui ont tous été "dispatchés" dans les deux services que la commune propose encore aujourd’hui, dans un partenariat public-privé : Les Petits Trésors à Jandrain, créé en partenariat avec le CRFE (Centre Régional de la Famille et de l’Enfance) et un service de puéricultrices à domicile, en collaboration avec l’ISBW (Intercommunale sociale du Brabant wallon).

Quant aux dix puéricultrices employées dans l’ancienne crèche communale, elles ont pu être réembauchées dans la nouvelle structure, à l’exception de trois d’entre elles qui, d’après le bourgmestre, n’avaient pas souhaité rejoindre la nouvelle crèche. Celles-ci avaient attaqué la commune au tribunal du travail pour licenciement abusif.

Et la décision de justice vient de tomber : le tribunal leur a donné gain de cause. La commune d’Orp-Jauche est ainsi condamnée et doit régler des indemnités de licenciement dans un contexte de transfert d’entreprise, à hauteur de 170 000 euros.

Pas de quoi toutefois inquiéter les autorités communales qui ne regrettent pas la décision prise à l’époque. Bien au contraire : même condamnée, la commune sortirait gagnante de cette opération menée entre 2016 et 2017. "La majorité prend acte de cette condamnation et n’ira pas en appel, affirme Hugues Ghenne, le bourgmestre d’Orp-Jauche. Au final, tout le monde y gagne, les puéricultrices obtiennent gain de cause et la commune, en cessant l’entière gestion de la crèche, aura économisé 200 000 euros en quatre ans. Cela ne grèvera pas les finances de la commune et l’exercice propre ne sera pas impacté. Ce sera repris dans la prochaine modification budgétaire."