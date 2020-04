Alors la zone de police Nivelles-Genappe en a dressé 5 ce jeudi, on en dressait… 32 dans la zone de police Ouest Brabant wallon.

Est-ce que les habitants de l’Ouest du Brabant wallon sont moins prudents que ceux du reste de la Jeune Province ? La question mérite d’être posée lorsque l’on s’attarde sur les chiffres divulgués par les différentes zones de police en matière d’infractions liées au Covid-19.

À titre d’exemple, ce jeudi, la zone de police Nivelles-Genappe en a dressé 5 alors que, dans le même temps, on en dressait… 32 dans la zone de police Ouest Brabant wallon (Tubize, Ittre, Rebecq et Braine-le-Château). "Je ne dirais pas que c’est inquiétant, tout dépend aussi du dispositif mis à disposition et le nôtre est tout de même très important", concède le commissaire Meuwis.

En moyenne, ce sont entre 15 et 30 P-V qui sont dressés quotidiennement au sein de la zone mais on n’entend pas baisser la garde du côté des forces de l’ordre. "Le taux d’absentéisme au sein de notre effectif est plus bas que d’habitude. Cela prouve que les policiers ont bien compris l’importance de leur mission. Nous allons continuer de veiller au quotidien et aux endroits sensibles. À titre d’exemple, on s’intéresse à la floraison des jacinthes au bois de Hal car il risque d’y avoir pas mal de personnes qui s’y trouvent et qui ne viennent pas des communes limitrophes", reconnaît le commissaire Meuwis.

Pour le moment, impossible de dresser le profil de celles et ceux qui se font prendre même si la plupart sont des infractions liées aux déplacements. "Et toutes les excuses sont bonnes. Quelqu’un m’a dit qu’il était allé déposer un repas chez sa petite amie qui ne peut pas bouger car son système immunitaire est fragile, sauf qu’il ne connaissait pas… le prénom de sa petite amie !"