Samedi 22 août, une soirée "Place aux artistes" sur la Place de la Gare avec deux spectacles familiaux

17h30 : "Le Petit Bossu" par la Cetra d’Orfeo : des chansons d'enfance mise en musique (à partir de 4 ans) 19h : "Machin Machine" par la Maison Ephémère : du théâtre pour toute la famille avec une question centrale: "Comment bien choisir nos indispensables éplucheurs de légumes ?"





Samedi 12 septembre

17h30 : Fanfare "La Banda Mich" sur la Grand Place devant le Foyer. 14h à 18h : Portes ouvertes du CEC Osez Art (ateliers art plastique, écriture et danse) 18h : Spectacle "Halte aux Thuyas" par Zoé ASBL 19h10 : Présentation de la nouvelle saison du Foyer 20h30 : Du cinéma en plein air pour toute la famille avec la projection du film "Le prince oublié" avec Omar Sy.

Dimanche 13 septembre

14h à 18h : Atelier de gravure avec la caravane "Impressionne ton village" 14h30-15h30 : Spectacle (dès 5 ans) "La Porte du Diable" par Les Royales Marionnettes 16h10-17h : Spectacle familial "Big Bang" de la Compagnie Compost au jardin du SCAJ, rue Emile de Brabant 43 17h30-18h30 : Ben Bosca Trio (musique Rock Folk).





Après de longs mois de confinement, d'éloignement et d'isolement, la commune de Perwez, le Centre Culturel, le CEC Osez Art et l'ADL ont décidé de redonner des couleurs à la culture grâce à l'action "Place aux artistes" orchestrée par la Province du Brabant wallon. Ainsi, le 22 août et les 12 et 13 septembre feront la part belle aux artistes pour trois soirées familiales.

Attention: Pour garantir la sécurité de tous, le port du masque, la distanciation physique et les réservations (www.foyerperwez.be ou 081/23.45.55) sont obligatoires pour tous les événements.