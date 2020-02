La boutique La Lingerie Perre a été cambriolée dans la nuit de vendredi à samedi, un maraîcher a donné l'alerte.

Tout est bien qui finit bien pour La Lingerie Pierre ! Dans la nuit de vendredi à samedi, trois malfrats sont entrés par effraction dans ce commerce de la rue Haute, dans le centre de Wavre. Bien organisés, ils ont fouillé les trois étages du magasin, dont les bureaux, et ont placé plusieurs dizaines de soutiens-gorge et de pièces de lingerie dans des sacs qu'ils ont ensite chargé dans leur voiture. "Le préjudice aurait pu être très important entre 15 et 20 000 euros", nous confirme la gérante Alexandra Michaux.

"Les truands avaient déjà préparé et embarqué beaucoup de marchandise, ajoute le gérant Jean-Jacques Pierre. De plus ils on pris le temps de fouiller le magasin à tous les étages, dans toutes les pièces, laissant armoires, tiroirs, penderies, ouverts avec tous les contenus jonchant le sol; un spectacle des plus désolant."

Mais alors que les auteurs effectuaient des allers-retours entre le magasin et leur voiture garée devant, un maraîcher qui se trouvait à la place de l'Église a eu le bon réflexe. Vers 4 heures du matin, il a ainsi appelé les services de police pour les alerter de comportements suspects. "Par chance, deux véhicules d’intervention se trouvaient non loin du centre de Wavre et se sont concertés afin d’intervenir sans gyrophare, ce qui leur a permis de surprendre les trois malfrats en plein délit", poursuit le gérant.

Les responsables se sont rendus sur les lieux avant 6h du matin pour constater les dégâts. Alertés par des tiers, l’ensemble du personnel était sur les lieux dès 8h afin de remettre tout en ordre. "Merci au maraîcher et merci à la police, on est super content", conclut Alexandra.

Le magasin a toutefois dû fermer toute la matinée et a pu rouvrir dès 14h ce samedi, grâce à la belle solidarité des employés.