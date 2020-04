La police met en garde les citoyens vu la multiplication des dépôts clandestins.

Les parcs à conteneurs sont fermés depuis plusieurs semaines et si le phénomène restait marginal, les dépôts clandestins commencent à présent à se multiplier. Au point que la zone de police Nivelles - Genappe s’est fendue mardi matin d’un petit message pour rappeler les règles aux citoyens.

"En plus du remboursement des coûts d’enlèvement et de nettoyage, les auteurs de ce type de dépôt risquent une perception immédiate allant jusqu’à 150 euros, une amende administrative de 50 à 100 000 euros ou des sanctions pénales", précise la zone en encourageant les habitants de Genappe et de Nivelles à stocker chez eux jusqu’à la fin du confinement les déchets qui ne sont actuellement pas ramassés.

Dans les deux communes, on a relayé le message et du côté de Nivelles, on avait d’ailleurs mis en ligne ce lundi des conseils et une campagne de sensibilisation contre ces dépôts sauvages lancée par l’ASBL BeWapp. "Faisons preuve de civisme", indique le message officiel de la cité des Aclots.

Le bourgmestre Pierre Huart confirmait mardi matin que les dépôts clandestins sont de plus en plus présents, surtout les papiers et cartons qui n’ont pas pu être ramassés de porte en porte la semaine dernière. Il y a aussi des sacs, comme la demi-douzaine récemment déposée au début du Ravel, et certains encombrants abandonnés dans les campagnes.

"Les gens ont eu du temps chez eux pour ranger les caves et les greniers, et certains se débarrassent, constate le maïeur aclot. Pour les papiers et les cartons qui sont parfois laissés sur les trottoirs, cela pose parfois, en plus, un problème de sécurité puisqu’ils gênent le passage des piétons."

À Genappe, le bourgmestre Gérard Couronné confirme que des fonds de grenier se retrouvent actuellement dans les chemins reculés. "On essaie de ramasser le plus vite possible parce que les déchets appellent les déchets", indique-t-il.

En revanche, ni Nivelles ni Genappe ne sont confrontés de manière importante à des abandons de masques ou de gants en rue, comme c’est le cas dans d’autres entités.